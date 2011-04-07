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//В мире

В Ливии пропали четыре иностранных журналиста, еще 26 лишены аккредитации

7 апреля 2011, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Ливии объявили в четверг о выдворении из страны представителей зарубежных СМИ, у которых закончился срок действия виз. Уехать должны 26 из приблизительно ста корреспондентов, работающих сейчас в Триполи.

Как сообщалось ранее, еще в понедельник в Ливии пропали четыре журналиста: испанец, южноафриканец и два американца.

Предположительно, автомобиль, в котором передвигались репортеры, был задержан на дороге из Адждабии в Марса-эль-Брегу. Ливийские военные вытащили молодых людей из машины, которую затем подожгли, а задержанных увезли в неизвестном направлении. Свидетелем случившегося оказался охранник корреспондента газеты New York Times, который ехал в другой машине по той же дороге.

ЕГ

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