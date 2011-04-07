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//В мире

В Японии арестованы мошенники, продававшие лекарство, «высасывающее радиацию»

7 апреля 2011, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Японская полиция арестовала продавцов фальшивого лекарства, которое, по словам мошенников, защищало от радиационного заражения.

Сотрудники полиции Токио задержали 29-летнюю Нацуми Тибу (Natsumi Chiba) и 50-летнего Фумитаку Умэваку (Fumitaka Umewaka). Задержанные предлагали приобрести средство "Премиум цеолит" (Premium Zeolite), утверждая, что оно способно всасывать радиоактивные частицы, после чего они будут выведены из организма в течение шести часов, сообщает Си-эн-эн.

По данным полиции Токио, трое жителей префектуры Ибараки, расположенной вблизи поврежденной землетрясением АЭС "Фукусима", приобрели "чудо-средство" по интернету. На трех сделках продавцы заработали 47500 йен (около 565 долларов).

В ходе обыска в офисе задержанных были обнаружены еще 47 упаковок "Премиум цеолита". Тиба и Умэвака арестованы по обвинению в продаже лекарств без лицензии. Полиция считает, что препарат купили более тысячи японцев. Предположительный доход подозреваемых составил 24 миллона йен (более 285 тысяч долларов).

ЕГ

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