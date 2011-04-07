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//В мире

Рабочие на АЭС "Фукусима-1" получили приказ эвакуироваться

7 апреля 2011, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Рабочим, находящимся на территории аварийной японской АЭС "Фукусима-1", приказано эвакуироваться после землетрясения, произошедшего вблизи северо-восточного побережья Японии в четверг вечером, сообщает Би-би-си.

В результате землетрясения магнитудой 7,4 у берегов Японии в четверг вечером в городе Онагава на АЭС отключилось внешнее электроснабжение.

АЭС в Онагаве, как и «Фукусиму-1», обслуживает компания ТЕРСО. Управление по безопасности на ядерных и промышленных объектах Японии (НИСА) сообщает, что ситуация с уровнем радиации остается стабильной.

11 марта землетрясение магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

Сейчас зона отчуждения вокруг АЭС "Фукусима-1" составляет 20 километров, а жителям в радиусе 30 километров от станции рекомендовано покинуть свои дома.

Общее число погибших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия превысило 27,6 тысяч человек.

ЕГ

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