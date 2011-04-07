Возвращение Бертрана Канта на сцену вызвало бурю дискуссий

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7 апреля 2011, 21:38 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Намерение Бертрана Канта вернуться на сцену вызвало серьезный резонанс как во Франции, так и за ее пределами.

Появление Бертрана Канта не приветствуется в Канаде. Выступление бывшего солиста «Нуар Дэзир» которое ожидалось в ближайшее время в театре в Монреале в пьесе Софокла в постановке друга Канта Важди Мауава, скорее всего, не состоится. Канада указала, что появление Канта на ее территории в принципе "неприемлемо".

Закон об иммиграции и защите беженцев в Канаде запрещает присутствие на ее территории любого лица, осужденного за рубежом за преступление, наказуемое в Канаде лишением свободы на срок не менее 10 лет. И если во Франции за смертельный удар нанесенный своей подруге Мари Трентиньян Бертран Канта в 2004 был приговорен к восьми годам тюрьмы,то в Канаде за аналогичное преступление, он получил бы наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Впрочем, теоретически возможности для выступления Канта все же остаются, хотя для этого нужно найти проход в многочисленных ограничивающих законах и подзаконных актах Канады, а также выдержать нарастающую волну спора налогоплательщиков, деньги которых должны быть задействованы в мероприятии.

Не меньший шум по случаю возвращения Канта поднимается и в Франции.

Отец Мари Трентиньян - актер Жан Луи Трентиньян - уже заявил о своем отказе участвовать на фестивале в Авиньоне, который должен состояться после гастролей в Монтреале, в июне 2012 года. По мнению Трентиньяна, Канта после того, что произошло, должен вести незаметную жизнь.

«Этого человека я ненавижу больше всего в мире», «он повел себя как дерьмо». «Как люди не понимают что есть что-то страшное в том, как он вернулся - как будто ничего не произошло,» - заявляет Трентиньян.