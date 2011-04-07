В Чехии археологи нашли самого древнего гея

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7 апреля 2011, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]

Останки мужчины, жившего почти пять тысячелетий назад и похороненного по правилам, принятым для погребения женщин, нашли археологи в пригороде Праги.

Голова мужчины указывает на восток, тело окружено домашней утварью – плошками и кувшинами, эти ритуальные предметы ранее находили только в женских могилах культуры шнуровой керамики Медного века.

«Из истории и этнологии мы знаем, что люди в этот период относились к похоронным обрядам очень серьезно, так что весьма маловероятно, что похороны мужчины под видом женщины были простой ошибкой», - уточняет ведущий археолог Камила Ремизова-Весинова.

«Гораздо более вероятно, что речь идет о человеке с нетрадиционной сексуальной ориентацией, гомосексуалисте или транссексуале», - добавила она.

По обрядам племен культуры шнуровой керамики, которая началась в конце каменного века и завершилась в бронзовом, мужчин при похоронах традиционно укладывали на правый бок с головой, указывающей на запад, а женщин - на левый бок с головой, указывающей на восток.

«Мы считаем это одним из самых ранних случаев, который может быть описан как захоронение «транссексуала» или «лица третьего пола», - заявила на пресс-конференции руководитель археологических раскопок.

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