Новое сильное землетрясение в Японии, объявлена угроза цунами

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7 апреля 2011, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в четверг 18:32 мск на севере японского острова Хонсю, сообщает агентство Reuters.

На тихоокеанском побережье Японии власти объявили угрозу цунами. Ожидаемая высота волны - 1 метр.

Сильные толчки ощущались во многих префектурах центрального и северного Хонсю и в японской столице.

Очаг землетрясения находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги на глубине 40 километров. На ряде линий остановлено движение поездов. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Агентство по атомной и промышленной безопасности заявило, что АЭС в зоне землетрясения не пострадали.

11 марта землетрясение магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

Сейчас зона отчуждения вокруг АЭС "Фукусима-1" составляет 20 километров, а жителям в радиусе 30 километров от станции рекомендовано покинуть свои дома.

Общее число погибших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия превысило 27,6 тысяч человек.