Из белорусских магазинов исчезло золото в слитках и бриллианты

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7 апреля 2011, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Дефицит сертифицированных бриллиантов и золотых слитков весом от 100 г до 1 кг последовал в Белоруссии за проблемами с наличной валютой и перебоями с некоторыми импортными товарами, сообщает агентство Reuters.

«Причем интересно, что разобрали в первую очередь крупные номиналы. Со слитками по грамму, по 10 грамм проблем нет», - заявил агентству представитель нацбанка Анатолий Дроздов.

Он утверждает, что дефицит носит временный характер и что слитки скоро вновь появятся в продаже.

В марте белорусы купили у нацбанка 470 кг золота против 209 кг, купленных за два предыдущих месяца, и 184 бриллианта по сравнению с 263 бриллиантами, купленными в январе-феврале.

Такой ажиотаж в Белоруссии вызван ожиданиями скорой девальвации рубля, поясняет газета Ведомости.