Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Рио-де-Жанейро в школьной перестрелке убито по меньшей мере 13 человек

7 апреля 2011, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

В школе в западной части бразильского города Рио-де-Жанейро неизвестный открыл стрельбу, погибло 13 человек, ранены по меньшей мере 20, передают местные СМИ.

Большинство раненых – в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, стрелявший покончил с собой.

Предполагается, что нападавшим может быть бывший ученик школы либо отец одного из учеников.

Все раненые были доставлены в больницу, где им оказывают медицинская помощь.

ЕГ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан