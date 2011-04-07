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В Рио-де-Жанейро в школьной перестрелке убито по меньшей мере 13 человек
7 апреля 2011, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
В школе в западной части бразильского города Рио-де-Жанейро неизвестный открыл стрельбу, погибло 13 человек, ранены по меньшей мере 20, передают местные СМИ.
Большинство раненых – в тяжелом состоянии.
По некоторым данным, стрелявший покончил с собой.
Предполагается, что нападавшим может быть бывший ученик школы либо отец одного из учеников.
Все раненые были доставлены в больницу, где им оказывают медицинская помощь.