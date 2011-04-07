Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

НАТО: Каддафи сам себя бомбит

7 апреля 2011, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

НАТО отвергает обвинения Ливии в том, что силы международной коалиции нанесли удары по ливийскому нефтяному месторождению Сарир, говорится в заявлении командования альянса.

НАТО утверждает, что ответственность за огонь на месторождении Сарир лежит на войсках Муамара Каддафи.

По мнению руководства альянса, что силы ливийского лидера хотят прекратить таким образом поставки нефти в Тобрук (город в Ливии на побережье Средиземного моря - АН).

ЕГ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан