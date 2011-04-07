НАТО: Каддафи сам себя бомбит

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7 апреля 2011, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

НАТО отвергает обвинения Ливии в том, что силы международной коалиции нанесли удары по ливийскому нефтяному месторождению Сарир, говорится в заявлении командования альянса.

НАТО утверждает, что ответственность за огонь на месторождении Сарир лежит на войсках Муамара Каддафи.

По мнению руководства альянса, что силы ливийского лидера хотят прекратить таким образом поставки нефти в Тобрук (город в Ливии на побережье Средиземного моря - АН).