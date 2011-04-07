Фотографии, найденные в завалах вокруг «Фукусимы-1», будут возвращены хозяевам

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7 апреля 2011, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция Японии в четверг начала поиск пропавших без вести в 20-километровой зоне вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает японский телеканал NHK.

По данным канала, в поисках принимают участие около 300 полицейских в защитных костюмах. До сих пор проводить работы не позволяла высокая радиация.

Полицейские впервые после стихийных бедствий разбирают завалы, используя тяжелую технику. Телеканал обещает, что семейные фотографии, которые находят полицейские, будут тщательно сохранены, до тех пор, пока не появится возможность вернуть их владельцам.