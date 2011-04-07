Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Глава МВД Франции намерен сократить легальную иммиграцию

7 апреля 2011, 15:58 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Министр внутренних дел Клод Геан заявил, что намерен сократить легальную иммиграцию, чтобы закрыть спорные дебаты на тему светскости, которые обвиняются в клеймлении ислама и толкают  UMP на политичское поле «Национального фронта», за год до президентских выборов. Об этом он заявил в интервью журналу «Фигаро», выходящем в пятницу.

   В ответ на вопрос о своем намерении "вмешаться, чтобы уменьшить поток легальной иммиграции", г-н Геан отвечает: "Конечно".

   Впервые с момента избрания Николя Саркози,  Правительство Франции намерилось сократить легальную иммиграцию, до сих пор предпочитая бороться с нелегальной, а  также корректируя потоки с семейной  иммграции в сторону рабочей, с акцентом на квалифицированные кадры.

   Г-н Геан, который  долгое время  оставался Генеральным Секретарем Елиейского дворца и совесем недавно  возглавил Министерство, хотел бы уменьшить как поток рабочей иммиграции,так и имиграции по воссоединению семей, которые сегодня превышают зафиксированные показатели. "Я предложил сократить число лиц, допущенных для иммиграции на работу до 20.000 в год", - говорит он.

   "Также мы будем продолжать сокращать число иностранцев, приезжающих во Францию для воссоединения с семьей (до 15 000)," уточняет Геан.

 "На политическое убежище (10.000), наша страна остается более щедрой, несмотря на ограничения, внесенные у себя такими странами как Германия или Великобритания, в то время как мы применяем одни и те  же международные конвенции!»

  В рамках борьбы с нелегальной иммиграцией предполагается осуществить "28000 депортации" в течении 2011 года. Впрочем, в своем интервью Клод Геан добавляет, что надеется "сделать больше" в этом направлении.

     В ответ на жесткую критику о его замечании об "увеличении" числа мусульман во Франции, которые привели к  появлению портрета Геан на обложке одного из журналов с усиками Гитлера,  премьер-министр  Франсуа Фийон осудил методы «достойные сталинских процессов" использованые политичскими оппонентами  против своего министра.

 

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан