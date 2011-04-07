Глава МВД Франции намерен сократить легальную иммиграцию

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7 апреля 2011, 15:58 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Министр внутренних дел Клод Геан заявил, что намерен сократить легальную иммиграцию, чтобы закрыть спорные дебаты на тему светскости, которые обвиняются в клеймлении ислама и толкают UMP на политичское поле «Национального фронта», за год до президентских выборов. Об этом он заявил в интервью журналу «Фигаро», выходящем в пятницу.

В ответ на вопрос о своем намерении "вмешаться, чтобы уменьшить поток легальной иммиграции", г-н Геан отвечает: "Конечно".

Впервые с момента избрания Николя Саркози, Правительство Франции намерилось сократить легальную иммиграцию, до сих пор предпочитая бороться с нелегальной, а также корректируя потоки с семейной иммграции в сторону рабочей, с акцентом на квалифицированные кадры.

Г-н Геан, который долгое время оставался Генеральным Секретарем Елиейского дворца и совесем недавно возглавил Министерство, хотел бы уменьшить как поток рабочей иммиграции,так и имиграции по воссоединению семей, которые сегодня превышают зафиксированные показатели. "Я предложил сократить число лиц, допущенных для иммиграции на работу до 20.000 в год", - говорит он.

"Также мы будем продолжать сокращать число иностранцев, приезжающих во Францию для воссоединения с семьей (до 15 000)," уточняет Геан.

"На политическое убежище (10.000), наша страна остается более щедрой, несмотря на ограничения, внесенные у себя такими странами как Германия или Великобритания, в то время как мы применяем одни и те же международные конвенции!»

В рамках борьбы с нелегальной иммиграцией предполагается осуществить "28000 депортации" в течении 2011 года. Впрочем, в своем интервью Клод Геан добавляет, что надеется "сделать больше" в этом направлении.

В ответ на жесткую критику о его замечании об "увеличении" числа мусульман во Франции, которые привели к появлению портрета Геан на обложке одного из журналов с усиками Гитлера, премьер-министр Франсуа Фийон осудил методы «достойные сталинских процессов" использованые политичскими оппонентами против своего министра.