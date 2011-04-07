НАТО в Ливии опять случайно разбомбило противников Каддафи

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7 апреля 2011, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг в результате авиаудара НАТО под Марса-эль-Брега пять повстанцев уничтожено, еще десять получили ранения.

Ополченцы сообщают, что коалиция уничтожила несколько танков и другую технику.

Оппозиция Каддафи не первый день ведет бои за Марса-эль-Брегу, после налета их отряды вынуждены были отступить.

Представители НАТО в Брюсселе уже заявили, что займутся расследованием произошедшего, но подчеркнули, что пока не располагают точной информацией о налете.

Это уже не первый случай "дружественного огня", которому подверглись повстанцы. В минувшую субботу натовские истребители также "по ошибке" нанесли удары по колонне "революционеров" вблизи Марса-эль-Бреги, в результате чего погибли 14 человек. Тогда повстанцы утверждали, что, завидев самолеты коалиции, начали стрелять в воздух, приветствуя их. После этого пилот, по всей видимости, приняв это за обстрел, сбросил на ополченцев бомбу.