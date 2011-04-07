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//В мире

Газопровод "Северный поток" даст первый газ в конце третьего квартала 2011 года

7 апреля 2011, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев сообщил, что первая ветка газопровода "Северный поток"  будет пущена в конце третьего квартала 2011 года" и даст первый газ в Германию.

Сегодня на форуме "ТЭК России в XXI веке" Валерий Голубев сказал: "Построена сухопутная часть, заканчивается монтаж станции "Портовая", а в ближайшее время мы приступим к заполнению подводной части трубопровода газом", а "уже в 2014 году газопровод будет работать на полную мощность", - цитирует слова зампреда ИТАР-ТАСС.

СБ

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