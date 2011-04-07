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7 апреля 2011, 12:48 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня в Верховной Раде, что выступает за развитие отношений с Таможенным союзом стран СНГ в формате "3+1", передают украинские СМИ.



В своем ежегодном послании украинскому парламенту "Модернизация Украины - наш стратегический выбор" глава государства сказал: "Считаю, что дальнейшее развитие отношений с Таможенным союзом будет опираться на новую договорную базу относительно соглашений о свободной торговле, и возможно пакетное соглашение о сотрудничестве по формуле "3+1". По его словам, это даст возможность обеспечить реальный курс на сближение европейского и евразийского экономических пространств.



Кроме того, Виктор Янукович говорил о новой стратегии модернизации Украины, которая "определяет ряд базовых приоритетов, прежде всего – создание современного, конкурентоспособного государства, определяющими характеристиками которого является верховенство права и развитая правовая культура, сбалансированная представительская демократия, сильное самоуправление, дисциплинированный и мобильный государственный менеджмент".

Президент Украины также заявил, что в политике безопасности страны определяющим ее направлением "остаются отношения с нашим крупнейшим соседом - Российской Федерацией. Необходимо уже в ближайшее время отработать новые эффективные форматы сотрудничества с ней, в частности в сфере безопасности".