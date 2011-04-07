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7 апреля 2011, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила сегодня, что США не прекратят операцию в Ливии до тех пор, пока Каддафи не покинет свой пост и не прекратит наступление на повстанцев, сообщает газета The Guardian.



В то же время, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун потребовал от НАТО "немедленно прекратить неизбирательное использование военной силы против гражданского населения" в Ливии. В своем заявлении генсек настаивает на необходимости обеспечения "полного доступа во все районы страны для оказания гуманитарной помощи" нуждающимся в ней людям.



Также генсек ООН призвал власти Ливии "придерживаться положений резолюции 1973 Совета Безопасности ООН, в которой содержатся требования немедленного установления режима прекращения огня, полной остановки насилия и вооруженных атак на мирное население", которое в некоторых районах страны не может получать "чистую воду, еду и лекарства".