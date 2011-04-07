Международная выставка «прет-а-порте» открылась в Париже

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7 апреля 2011, 10:14 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

В Париже открылась международная выставка для профессионалов «Интерселлектион», на котором представлена готовая одежда и аксессуары для розничной торговли модных брендов со всего мира.

В программе салона представлены новые тенденции, новые коллекции готовой одежды и аксессуаров, мода следующего сезона.

Главным отличием выставки является то, что еще строже, чем на дефиле известных кутюрье, здесь регламентированна съемка. Снимки на камеру категорически запрещены. Для этого при каждом стенде - специальные сотрудники.

Как подтвердили в разговоре с "АН" участики выставки, меры вынужденные и прибегают к ним лишь во избежание плагиата, что последнее время со всеми достижениями техники имеет место все чаще и чаще.

Исключение для фотосессий только для медиа, и то не для всех и не на всех стендах.