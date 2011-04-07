Самолеты ВВС Британии разбомбили крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение Сарир

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7 апреля 2011, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Министр иностранных дел Ливии Халед Каим заявил, что самолеты британских ВВС разбомбили крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение Сарир, передает Reuters.



По словам Халеда Каима, в результате бомбежки погибли три охранника, ранены несколько сотрудников месторождения, разрушен нефтепровод, связывавший Сарир со средиземноморским портом.



Напомним, накануне глава Ливии Муамар Каддафи написал письмо президенту США Бараку Обаме, в котором призвал его прекратить бомбардировки его страны. В своем письме лидер Ливии также заявил, что нельзя насаждать демократию при помощи военной силы.