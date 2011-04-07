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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

В первый реактор АЭС «Фукусима-1» продолжают закачивать азот

7 апреля 2011, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

В первый реактор аварийной японской АЭС «Фукусима-1» продолжают закачивать азот. Специалисты надеются предотвратить возможный взрыв водорода, который начал скапливаться внутри энергоблоков.

Токийская энергокомпания заявляет, что вероятность новых взрывов крайне мала и применение азота — это превентивная мера. Операция по закачке газа началась в среду вечером, передает РСН. Эта операция продлится шесть суток. В настоящее время рассматривается возможность проведения аналогичных действий на втором и третьем реакторе.

ЕЛ

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