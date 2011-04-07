В Китае в овощах, выращенных в открытом грунте, обнаружен радиоактивный йод-131

//В мире

7 апреля 2011, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае обнаружен радиоактивный йод-131 в овощах, которые выращиваются в открытом грунте, об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения КНР.



В сообщении китайского медведомства отмечается, что для контроля над радиоактивным заражением овощей был выбран именно шпинат, поскольку растения с крупными листьями первыми впитывают радиацию из атмосферы. Овощи, зараженные радиоактивным йодом были выявлены в городах Пекин и Тяньцзин, а также в центральной провинции Хэйнань.



Вместе с тем, министерство здравоохранения подчеркивает, что "доля радиоактивного йода-131 в овощах настолько мала, что не может представлять какой-либо опасности для здоровья населения". Китайские медики рекомендуют тщательно мыть овощи перед едой, так как "промывка овощей под струей воды эффективно снижает уровень радиации".



В Китае введен жесткий мониторинг атмосферы, воды и почвы после аварии на АЭС в японской Фукусиме.