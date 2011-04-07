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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

В Чехии закроют полигон, планировавшийся под американскую ПРО

7 апреля 2011, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минобороны Чехии Александр Вондра заявил, что военный полигон в Брды, где планировалось разместить радар американской системы ПРО, будет закрыт.

В эфире чешского телевидения глава чешского военного ведомства сообщил, что окончательное решение о закрытии полигона состоится до конца 2011 года, а сама процедура закрытия займет от двух до трех лет, передает РИА Новости.

Напомним, Чехия и США в 2008 году договорились о размещении элементов американской системы противоракетной обороны в Брды, подписав об этом соглашение, также на территории полигона, согласно договору, должны были размещаться американские военнослужащие.

В последние годы полигон использовался для проведения учений "Летающий носорог" стран-членов НАТО.

СБ

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