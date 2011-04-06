Тихий океан не дремлет: второе землетрясение в Индонезии за два дня

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6 апреля 2011, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

Подземные толчки магнитудой 5,8 балла зафиксированы в среду в Индонезии.

Очаг землетрясения располагался на глубине 18,9 км в 181 км от города Сиболга на острове Суматра, сообщает Геологическая служба США.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало, предупреждения о цунами также пока не объявляли.

Два дня назад на юге острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Спустя некоторое время сейсмологи повысили магнитуду землетрясения до 7,1. Информации о жертвах не поступало. Однако индонезийская служба сейсмологии выступила с предупреждением, что произошедшее землетрясение вызвало угрозу возникновения цунами.

Индонезия находится в сейсмически активной зоне и землетрясения здесь бывают регулярно. 25 октября 2010 года на Суматре произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно вызвало цунами. Кроме того, стихия спровоцировала извержение вулкана Мурапи на острове Ява. Тогда погибли более 500 человек.