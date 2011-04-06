Американская администрация рассказала, что Каддафи написал Обаме

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6 апреля 2011, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Американская администрация подтвердила получение письма ливийского руководителя Муамара Каддафи, адресованного президенту Бараку Обаме, о котором в среду утром предупреждало СМИ ливийское информационное агентство ДЖАНА.

В письме Каддафи называет военную операцию НАТО в Ливии "несправедливой войной против развивающегося государства с небольшим населением" и призывает прекратить ее, и уточняет, что в результате операции его стране был нанесен ущерб скорее морального, нежели материального характера, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, Каддафи поясняет президенту США, которого называет наш сын, что демократическое общество невозможно построить с помощью ракет и авиации и вновь подчеркивает, что ливийские оппозиционеры являются членами террористической сети "Аль-Каида".

Каддафи выражает надежду, что Обама будет переизбран на пост президента США в 2012 году.