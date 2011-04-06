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//В мире

Экс-президент Киргизии нашел простое человеческое счастье в Белоруссии

6 апреля 2011, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев чувствует себя в Белоруссии "действительно свободно и в полной безопасности" и не жалеет о том, что ушел из большой политики и покинул родину.

Бакиев утверждает, что не платил белорусскому руководству 200 млн долларов за разрешение приехать. "Это можно отнести к категории всех ложных обвинений, которые звучат в мой адрес и в адрес моих близких. Подобные обвинения из разряда того, что якобы Бакиев в свое время разворовал российский кредит. Хотя я с точностью до одного доллара и сома уже называл, на каких счетах и в каких банках находились эти средства", - цитирует экс-президента Интерфакс.

"Я спокойно выхожу на улицы, набережную. Конечно, люди узнают, оборачиваются. Я свободно перемещаюсь, правда, какие-то большие увеселительные мероприятия не посещаю", - добавил Бакиев, уточнив, что оплачивает свое пребывание в Белоруссии из личных сбережений.

Он добавил, что пока не собирается устраиваться на работу. "Со студенческой скамьи, я работал, полностью выкладываясь, несмотря ни на какие должности. Сегодня чувствую, что, оказывается, приятно и отдохнуть. Спишь спокойно, просыпаешься, делаешь зарядку. Затем все по графику. В свое время мало пришлось заниматься детьми, все работа и работа. Сейчас приятно возиться с внуками", - сказал Бакиев.

ЕГ

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