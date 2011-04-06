Китайские коровы дают человеческое молоко, а немецкие – прыгают через барьеры

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6 апреля 2011, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские ученые клонировали коров, внедряя им гены человека, в результате молоко животных стало практически идентично человеческому.

По мнению ученых, это экспериментальное молоко, полученное уже от 300 коров, может не только заменить грудное, но и использоваться для приготовления детских смесей.

Несмотря на всю пользу, которую может принести эксперимент, ученые столкнулись с критикой и обвинениями в том, что такие опыты могут быть опасны, как для человека, так и для рогатого скота. Однако по словам профессора Нин Ли (Ning Li), под чьим руководством проходил эксперимент, модифицированное молоко ни чуть не опаснее обычного коровьего молока, сообщает британская газета Deili Mail.

А тем временем в Германии корова по кличке Луна за два года тренировок научилась прыгать через барьер, рассказывает агентство Associated Press

Дочь фермеров, пятнадцатилетняя Регина Майер, стала тренировать животное, когда родители отказались заводить лошадь.

По словам Регины, ее воспитанница не похожа на остальных коров: она любит пастись с лошадьми.

"Я думаю, что Луна считает себя лошадью, поскольку ей больше нравится с лошадьми, чем со своими сородичами. А коровы ее тоже недолюбливают", - сказала юная дрессировщица.

Увлечение девушки произвело впечатление на ее родителей: они планируют купить для дочери коня. Но Регина говорит, что тренироваться с коровой не бросит.