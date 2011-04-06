Япония констатирует гибель 12 554 человек в результате катастрофы 11 марта

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6 апреля 2011, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

В результате разрушительного землетрясения на северо-востоке Японии и последовавшего за ним цунами погибло 12 554 человека, еще 15 077 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в среду агентство Киодо данные полицейского управления.

Таким образом, общее число погибших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия составило 27 631 человек.

11 марта землетрясение магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

Сейчас зона отчуждения вокруг АЭС "Фукусима-1" составляет 20 километров, а жителям в радиусе 30 километров от станции рекомендовано покинуть свои дома.