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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Первую предвыборную пресс-конференцию Обама проведет с пользователями Фейсбука

6 апреля 2011, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Начавший избирательную кампанию президент США отправляется в Пало Альто, где располагается штаб-квартира Facebook.

Встречу в мэрии Пало Альто, на которую Обама придет вместе с основателем сети Марком Цукербергом Facebook будет транслировать онлайн, сообщает PCWorld.

Президент ответит на предварительно отобранные вопросы пользователей Facebook. Эти вопросы можно оставить на специальной страничке в социальной сети, а также на сайте Белого дома.

Издание отмечает, что таким образом президент продолжит свою кампанию по переизбранию, ориентируясь на пользователей социальных сетей.

«Президент начал предвыборную кампанию 2012 и, похоже, рассчитывает на поддержку пользователей сети, как он сделал в кампании 2008 года», - пишет PCWorld.

ЕГ

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