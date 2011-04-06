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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Вместо лишней горилки украинские спиртзаводы будут производить биотопливо

6 апреля 2011, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Мощности неработающих спиртзаводов Украина планирует использовать для производства биотоплива.

«У нас на сегодняшний день действующих и обанкротившихся спиртовых заводов имеется около 85. 24-25 заводов активно работают и производят спирт для водочной отрасли и пищевых продуктов», - сообщил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Присяжнюк.

Минагрополитики сейчас выявляет, какие из 60 неработающих заводов можно вывести из под акцизного контроля.

Министр уточнил, что на двух заводах уже запущены пилотные проекты производства биотоплива, а еще на четырех - вводятся установки для производства биотоплива.

Присяжнюк добавил, что расширение такой деятельности целесообразно в свете тенденций роста мировых цен на нефть.

ЕГ

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