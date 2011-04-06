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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Англия отложила программу строительства АЭС из-за катастрофы в Японии

6 апреля 2011, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Великобритании заморозило программу создания новых АЭС на три месяца в связи с аварией на АЭС «Фукусима» в Японии, сообщила британская газета Guardian.

В Управлении по вопросам охраны здоровья, техники безопасности и охраны труда и Агентстве по охране окружающей среды, которые занимаются анализом уровня безопасности новых ядерных реакторов заявляют, что

результаты будут известны только после доклада британской Ассоциации ядерной промышленности о последствиях аварии на АЭС «Фукусима-1».

Ассоциация обещает опубликовать доклад в сентябре.

 «Безопасность и защита людей являются нашими главными задачами. Нам потребуется время, чтобы убедиться, что мы усвоили уроки событий в Японии, и чтобы осуществить доработки, которые могут потребоваться при создании новых реакторов», - говорится в заявлении двух служб.

ЕГ

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