Из обломков Ту-154, разбившегося под Смоленском, в Польше сделают памятник

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6 апреля 2011, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Обломки Ту-154, год назад потерпевшего катастрофу под Смоленском, должны стать ключевым элементом памятника, посвященного экс-президенту Польши Леху Качиньскому и остальным полякам, погибшим в авари, сообщил в среду премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он уточнил, что так решил президент Польши Бронислав Коморовски.

Пока фрагменты самолета все еще находятся на территории аэропорта под Смоленском. Российская сторона согласна выдать Польше обломки самолета лишь после завершения расследования, уточняет Интерфакс.

Самолет, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский с супругой, польские политики, религиозные и общественные деятели, разбился под Смоленском 10 апреля прошлого года. В авиакатастрофе погибли 96 человек.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в январе этого года обнародовал результаты технического расследования и опубликовал на своем сайте расшифрованные записи «черных ящиков». Непосредственной причиной крушения самолета было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Системными причинами авиакатастрофы, согласно выводам МАК, стали недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Расследование катастрофы по линии Следственного комитета РФ продолжается. Польша ведет собственное расследование.