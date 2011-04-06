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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

«Фукусима-1»: радиация падает, но может быть новый взрыв

6 апреля 2011, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

В первом реакторе аварийной АЭС «Фукусима-1» опять накапливается водород, а это может привести к взрыву, сообщила в среду компания оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Накопление водорода вызвано разрушением стержней реактора, который пострадал больше остальных, на 70%, поясняют в компании.

Чтобы снизить вероятность взрыва, в реактор будет закачан газообразный азот.

ТЕРСО уточняет, что топливные стержни второго реактора разрушены на 30%, третьего - на 25%.

На станции «сохраняется весьма высокий уровень радиации, что не позволяет проводить ряд работ».

В среду уровень радиации внутри реакторов, согласно сообщению TEPCO, составил 31,1 зиверта/час на первом, 31,3 зиверта/час на втором и 19,8 зиверта/час на третьем энергоблоках. Непосредственно после аварии этот показатель доходил до 167 зивертов/час, то есть был в 5-8 раз выше, чем сейчас, добавляет ИТАР-ТАСС.

ЕГ

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