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//В мире

Анджелину Джоли едва не затоптали беженцы Африки (ВИДЕО)

6 апреля 2011, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Анджелину Джоли едва не затоптали беженцы Африки (ВИДЕО)

Актриса Анджелина Джоли, являющаяся послом доброй воли ООН, отправилась на встречу с беженцами на тунисско-ливийской границе. Толпа скандировала имя Джоли, признавалась ей в любви и едва не затоптала.

Целая толпа поклонников попыталась прорваться к звезде с криками, что за нее готовы отдать жизнь, сообщает Вести. Анджелина Джоли укрылась в палатке под защитой телохранителей и военных с пулеметами. Джоли подарила тунисским врачам автомобиль скорой помощи и призвала мировое сообщество помочь Африке решить политические проблемы. Она также поспособствовала перевозке почти двухсот мигрантов в более спокойные страны.

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