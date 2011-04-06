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//В мире

Утечка радиоактивной воды в океан остановлена, утверждают в "Фукусиме-1"

6 апреля 2011, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Утечка радиоактивной воды в океан остановлена, утверждают в "Фукусиме-1"

Управляющая АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO сообщила о том, что утечка воды с высоким уровнем радиационного загрязнения полностью остановлена.

Представитель TEPCO подчеркнул, что в образовавшиеся в результате повреждений щели залито около 1500 литров "жидкого стекла". Ранее сообщалось, что ученые Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН разработали компьютерную технологию для диагностики состояния океана и предлагают использовать ее для мониторинга радиационного загрязнения с японской АЭС "Фукусима-1". Как сообщает РИА Новости, по данным ученых, попадание вредных веществ в российские воды маловероятно.

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