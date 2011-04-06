Разбушевавшийся английский полтергейст убил собаку

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6 апреля 2011, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница английского города Ковентри, мать двоих детей Лиза Мэннинг уже две недели с трудом выживает в собственном доме из-за разбушевавшегося полтергейста, сообщает Life News.



Сначала полтергейст просто выключал и зажигал свет, шевелил занавески и скрипел половицами. Со временем обстановка в доме становилась все хуже и хуже: начали летать стулья, повсюду хлопали двери шкафов. Затем пострадали две собаки, любимицы семьи. Невидимая сила столкнула их с лестницы. В результате одно животное сломало две лапы, а другое пострадало так сильно, что его пришлось усыпить.



«Мы живем как в фильме ужасов: на кухне и в комнате дочек постоянно что-то происходит. Они не могут там спать. Полтергейст разбил их «Нинтендо» и телевизор», - говорит Лиза. Напуганное семейство обратилось к жилищной ассоциации с просьбой о переселении их в другой дом, но ответа так и не получило.