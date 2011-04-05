Радиоактивный металлолом обнаружен в порту Батуми

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5 апреля 2011, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

На территории международного контейнерного терминала морского порта Батуми обнаружен радиоактивный металлолом, сообщил главный специалист службы ядерной и радиоактивной безопасности Грузии Леван Гогуа.



В настоящее время территория порта закрыта, работа контейнерного терминала временно приостановлена, сотрудники порта на территорию ЧП не допускаются, им запрещено приближаться к тому месту, откуда излучение распространяется на два-три метра.



По заявлению Левана Гогуа, на месте ЧП, по предварительной информации, обнаружено вещество цезий-137. На месте ЧП работает специальная группа департамента управления чрезвычайными ситуациями МВД, передает Газета.ру.