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//В мире

Радиоактивный металлолом обнаружен в порту Батуми

5 апреля 2011, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Радиоактивный металлолом обнаружен в порту Батуми

На территории международного контейнерного терминала морского порта Батуми обнаружен радиоактивный металлолом, сообщил главный специалист службы ядерной и радиоактивной безопасности Грузии Леван Гогуа.

В настоящее время территория порта закрыта, работа контейнерного терминала временно приостановлена, сотрудники порта на территорию ЧП не допускаются, им запрещено приближаться к тому месту, откуда излучение распространяется на два-три метра.

По заявлению Левана Гогуа, на месте ЧП, по предварительной информации, обнаружено вещество цезий-137. На месте ЧП работает специальная группа департамента управления чрезвычайными ситуациями МВД, передает Газета.ру.

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