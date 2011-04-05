Бывший солист «Нуар Дэзир» Бертран Канта возвращается на сцену

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5 апреля 2011, 14:01 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Возвращение бывшего солиста группы «Нуар Дэзир» Бертрана Канта на сцену произойдет в театре Монреаля в мае 2012. Канта, группа которого распалась в ноябре прошлого года, появится в новом качестве в трилогии Софокла.

Это шоу-река, как назвал спектакль друг Канта, постановщик Важди Мауава, будет представлен на закрытие торжеств, посвященные 60-летию TNM.

Бывший вокалист и гитарист «Нуар Дэзир» должен принести свою игру на гитаре как дополнение к женским персонажам Антигоны, Электры и другим. Кроме того, предполагается, что Канта выступит и как певец, исполнив партию в хоре.

Творчество группы «Нуар Дэзир» было фактически прекращено после убийства Мари Трентиньян в 2003 году, после которого Канта был приговорен к 8 годам лишения свободы.

После выхода из тюрьмы в октябре 2007 года, певец оставался в рамках судебного контроля, обязывающего его, в частности, воздерживаться от производства книг или аудиовизуальных работ, связанных со смертью Мари Трентиньян, а также запрещающего говорить публично об этих фактах. 29 июля прошлого года это ограничение истекло.