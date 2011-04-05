Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Во Франции проходят дебаты на тему светскости

5 апреля 2011, 12:09 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Во Франции проходят дебаты на тему светскости

Сегодня во Франции проходят  дебаты на тему светскости, призваннные разрешить бурные споры в лагере как левых так и правых на эту тему.

Руководитель партии Движение за народное согласие  Жан-Франсуа Копе - инициатор дебатов, в полной мере осознает  стремление привнести этими дебатами новые "конкретные ответы", на обвинения левых, констатирующих, то, что правящая партия лишь "указывает на проблемы без решения этих проблем."

Чтобы положить "конец спорам о спорах», он огласил в понедельник "26 предложений", «которые" ни в коем случае не призывают пересмотреть закон 1905 года о "разделения церкви и государства», но предлагают конкретику.

Премьер-министр Франсуа Фийон, который накануне дискуссии заявил о риске в рамках ее перейти к "клеймлению" мусульманской общины, сообщил, что не будет участвовать в дебатах. Руководитель радикальной партии (связанный с UMP), экс-министр экономики Жан-Луи Борлоо, также решил дистанцироваться, уточнив, что закон 1905 года  "отлично позволяет организовать практику всех религий в нашей светской республике."

В отличие от них, четырнадцать министров, среди которых Брюно Ле Мэр, Валери Пекресс,  Люк Шатель, Франсуа Баруа и другие  будут присутствовать на дебатах.

Накануне дебатов ряды их участников также покинул французский Совета мусульманской веры (CFCM) и Союз исламских организаций Франции (UOIF). Произошло это после заявления  Министра внутренних дел  Клод Геан о том , что увеличение числа мусульманских верующих с 1905 по нынешнее время  создало "проблемы".

Что касается сложного вопроса о  молитвах на улицах, на которую указывает г-н Геан, и со ссылкой на которые Марин Ле  Пэн констатировала что Франция фактически оккупироавна, то по мнению Копе в отношении них правительством должны быть  "немедленно" озвучены предпринимаемые меры. "Возможно, на следующей неделе", подтвердил Клод Геан.

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан

//новости ан

Анфиса Чехова показала своим подписчикам эротическое фото с конем. «Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. Кто знает, какая…

Странная логика у российских парламентариев. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров заявил, что во всех бедах российских мужчин виноваты... женщины и попросил…