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5 апреля 2011, 12:09 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Сегодня во Франции проходят дебаты на тему светскости, призваннные разрешить бурные споры в лагере как левых так и правых на эту тему.

Руководитель партии Движение за народное согласие Жан-Франсуа Копе - инициатор дебатов, в полной мере осознает стремление привнести этими дебатами новые "конкретные ответы", на обвинения левых, констатирующих, то, что правящая партия лишь "указывает на проблемы без решения этих проблем."

Чтобы положить "конец спорам о спорах», он огласил в понедельник "26 предложений", «которые" ни в коем случае не призывают пересмотреть закон 1905 года о "разделения церкви и государства», но предлагают конкретику.

Премьер-министр Франсуа Фийон, который накануне дискуссии заявил о риске в рамках ее перейти к "клеймлению" мусульманской общины, сообщил, что не будет участвовать в дебатах. Руководитель радикальной партии (связанный с UMP), экс-министр экономики Жан-Луи Борлоо, также решил дистанцироваться, уточнив, что закон 1905 года "отлично позволяет организовать практику всех религий в нашей светской республике."

В отличие от них, четырнадцать министров, среди которых Брюно Ле Мэр, Валери Пекресс, Люк Шатель, Франсуа Баруа и другие будут присутствовать на дебатах.

Накануне дебатов ряды их участников также покинул французский Совета мусульманской веры (CFCM) и Союз исламских организаций Франции (UOIF). Произошло это после заявления Министра внутренних дел Клод Геан о том , что увеличение числа мусульманских верующих с 1905 по нынешнее время создало "проблемы".

Что касается сложного вопроса о молитвах на улицах, на которую указывает г-н Геан, и со ссылкой на которые Марин Ле Пэн констатировала что Франция фактически оккупироавна, то по мнению Копе в отношении них правительством должны быть "немедленно" озвучены предпринимаемые меры. "Возможно, на следующей неделе", подтвердил Клод Геан.