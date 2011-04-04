Украина готовит экстрадицию Василия Владыковского - Васи Брянского

Украина готовит экстрадицию Василия Владыковского - участника тамбовской криминальной группировки по кличке Вася Брянский. Владыковский несколько лет в розыске по целому ряду громких уголовных дел, в том числе – убийство Владислава Листьева и Галины Старовойтовой.

Владыковского здержали около месяца назад. Сегодня об этом во Львове сообщил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области Богдан Щур. По данным украинского МВД, Владыковского задержали в одном из гостиничных номеров курортного города Трускавца, при нем была обнаружена крупная сумма денег – более 37 тысяч евро. У Васи Брянского изъят его паспорт, а также технический паспорт на его автомобиль.

Милиция в городе Трускавце арестовала Владыковского по наводке о розыске по факту хищения крупной суммы денег. Его разыскивали как человека, который похитил 122 миллиона рублей у одной из российских компаний, которая называется "У Казанского", сообщает Вести.ру.

Подозреваемого в убийстве известного телеведущего Влада Листьева и политика Галины Старовойтовой сейчас готовят к экстрадиции в Россию. Если не будет никаких формальных препятствий, то это произойдет в течение ближайших двух недель. Владыковский может оспорить свою выдачу в суде, тогда процедура экстрадиции затянется.