В Конго разбился самолет ООН, погибли 16 человек
4 апреля 2011, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет миссии ООН разбился сегодня в аэропорту Киншасы Демократической Республики Конго. По уточненным данным, жертвами авиакатастрофы стали 16 человек.
Причиной падения самолета могли стать плохие погодные условия в столице Конго: в момент захода авиалайнера на посадку в районе аэропорта шёл сильный дождь.
На месте крушения самолета ведутся поисково-спасательные работы. Воздушное судно, принадлежащее миссии ООН, вылетело в Киншасу из Кисангани - город на северо-востоке Конго, административный центр провинции Верхнее Конго.
Миссия ООН в ДРК насчитывает 21 тысячу военнослужащих и гражданских сотрудников и на сегодня является крупнейшей в мире миротворческой операцией. Россия также участвует в операции по поддержанию мира в ДРК: в составе Миссии ООН - 28 российских военных наблюдателей, ещё шестеро россиян находятся в составе полицейских сил ООН.