В Конго разбился самолет ООН, погибли 16 человек

Самолет миссии ООН разбился сегодня в аэропорту Киншасы Демократической Республики Конго. По уточненным данным, жертвами авиакатастрофы стали 16 человек.

Причиной падения самолета могли стать плохие погодные условия в столице Конго: в момент захода авиалайнера на посадку в районе аэропорта шёл сильный дождь.

На месте крушения самолета ведутся поисково-спасательные работы. Воздушное судно, принадлежащее миссии ООН, вылетело в Киншасу из Кисангани - город на северо-востоке Конго, административный центр провинции Верхнее Конго.



Миссия ООН в ДРК насчитывает 21 тысячу военнослужащих и гражданских сотрудников и на сегодня является крупнейшей в мире миротворческой операцией. Россия также участвует в операции по поддержанию мира в ДРК: в составе Миссии ООН - 28 российских военных наблюдателей, ещё шестеро россиян находятся в составе полицейских сил ООН.