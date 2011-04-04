Три новых землетрясения произошли у побережья Японии (ВИДЕО)

В Японии сегодня три новых землетрясения магнитудой выше 5,0 произошли северо-восточного побережья японского острова Хонсю. По данным Геофизической службы Российской академии наук, самый сильный толчок имел магнитуду 5,3.

Эпицентры всех толчков находились в Тихом океане примерно в 100 километрах от города Иваки, очаги залегали на глубине 33 км. Предупреждения о цунами не было. Информации о последствиях землетрясений не поступало.

Первое крупнейшее землетрясение магнитудой 9 произошло в Японии 11 марта. В результате Великого восточнояпонского землетрясения и цунами полиция подтвердила гибель 12 259 человек. Более чем 15 300 человек числятся в списках пропавших без вести.