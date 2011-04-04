Поиски стоимостью в 6 миллионов евро

Как сообщила сегодня министр транспорта Франции Натали Коссиуско-Моризе, часть обломков разбившегося в 2009 году лайнера авиакомпании "Эр Франс" обнаружена в Атлантическом океане.

Однако найти обломки AF 447 это только первая часть миссии. Следующий этап, - это поиск черных ящиков и тел погибших.

Он о должен начаться через три недели, и обойдется Франции, как сообщает «Фигаро», ссылаясь на источники в Министрерстве, от 5 до 6 миллионов евро. Тендер на проведение работ уже начался.



