В США и Мексике автокомпания Nissan останавливает работу своих заводов

В США и Мексике автокомпания Nissan Americas приостанавливает работу своих заводов на апрель из-за нехватки комплектующих из Японии, сообщила пресс-служба компании.



Согласно сообщению пресс-службы, будут остановлены 8, 11 и с 18 по 21 апреля заводы Smyrna, Decherd и Canton в США, с 4 по 8 апреля - предприятие Cuernavaca в Мексике, с 11 по 15 апреля - завод Aguascalientes в Мексике. Компания Nissan планирует в течение финансового года минимизировать апрельские приостановки производства.



