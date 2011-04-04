КНДР просит срочной продовольственной помощи у Великобритании

К властям Великобритании обратился председатель Верхового народного собрания КНДР Цой Тхэ Бок с просьбой оказать его стране срочную продовольственную помощь.



Британский парламентарий Дэвид Элтон рассказал, что Цой Тхэ Бок "запросил продовольственную помощь, так как в КНДР ощущается нехватка продуктов питания, что вызвано ударившими минувшей зимой небывалыми за последние 60 лет морозами, которые привели к потере части урожая", а "предстоящие два месяца будут для КНДР самыми сложными".



Спикер парламента КНДР находился в Великобритании с визитом с 28 по 31 марта по приглашению британской парламентской группы, передает ИТАР-ТАСС.