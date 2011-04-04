В Японии обнародовали последние данные о погибших и пропавших без вести

Главное полицейское управление Японии обнародовало последние данные о количестве погибших и пропавших без вести в результате разрушительного землетрясения и цунами 11 марта.



По последним данным, общее число жертв превысило 27650 человек. В результате природной катастрофы погибли 12157 человек, их тела уже опознаны родственниками. Без вести пропавшими числятся еще 15 496 человек. Во временных убежищах, развернутых в 17-ти префектурах Японии, продолжают находиться свыше 161 тысячи человек, передает ИТАР-ТАСС.



В префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима и в ряде других прибрежных регионах острова Хонсю стихия полностью разрушила около 20 тысяч зданий, цунами унесли в океан 1165 домов, около 200 домовладений полностью сгорели.