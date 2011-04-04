Из Сирии эвакуируют членов семей американских госслужащих, работающих в этой стране, в связи с происходящими там беспорядками, сообщает Госдепартамент США.



В сообщении американского ведомства говорится: "Госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей американских госслужащих".



Напомним, беспорядки в Сирии начались 18 марта в городе Дераа, расположенном на границе с Иорданией. Позже волнения начались и в ряде других районах страны, разгон демонстраций происходит с сипользованием оружия. Жертвами беспорядков стали уже более 50 человек, передает РИА Новости.