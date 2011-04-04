На Каннском фестивале семья Саркози порадует зрителей двумя фильмами

Похоже что на Каннском фестивале этого года семья Президента Франции Саркози порадует зрителей сразу двумя фильмами.

Помимо блистательной Карлы Бруни в фильме Вуди Аллена, в картине Ксавье Дюрренже «Завоевание» зрители смогут увидеть другого члена семьи - самого Николя Саркози, а точнее Дени Подалидеса, сыгравшего роль Президента Франции.

Во всяком случае, ролик на 1 минуту 41 секунды, показанный на всех французских каналах и поддержан критикой, отметившей прекрасное перевоплощение актера, сыгравшего главную роль, о премьере сообщает лишь одно, - то, что она состоится в мае.

Действие фильма начинается широко известным историческим фактом, когда 21 апреля 2002 года лидер крайне правых Жан-Мари Ле Пэн вышел во второй тур президентских выборов, и охватывает период в пять лет, заканчиваясь 6 мая 2007 года - днем избрания Николя Саркози на пост Президента Франции.

Как фильм повлияет на зыбкий рейтинг Николя Саркози и считать ли фильм началом предвыборной кампании, очевидно, медиа еще буду спорить. Однако российским пиар-агенствам в любом случае есть чему поучиться.