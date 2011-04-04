Обнаружены обломки лайнера Airbus A-330, рухнувшего над Атлантикой в 2009 году

Обнаружены обломки лайнера Airbus A-330, рухнувшего над Атлантикой в июне 2009 года. Самолет принадлежал авиакомпании Air France.



Руководитель Бюро расследования авиакатастроф Жан-Поль Троадек заявил, что обнаруженные обломки расположены достаточно компактно на участке дна, поэтому есть надежда на обнаружение среди них черных ящиков самолета. В настоящее время уже найдены некоторые фрагменты - турбины и некоторые элементы крыльев, сообщила британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на французское Бюро расследования авиакатастроф.



Четвертая экспедиция по поиску бортовых самописцев разбившегося лайнера началась в марте этого года у побережья бразильского штата Пернамбуку. Поисковики обследовали более 10 тысяч квадратных километров морского дна со сложным рельефом.



Напомним, лайнер Airbus A-330 потерпел крушение 1 июня 2009 года в 300 километрах от побережья Бразилии, борт 447 совершал рейс Рио-де-Жанейро - Париж. В результате катастрофы погибли 228 человек, а всего на борту лайнера находились граждане 32 государств, в том числе и один россиянин. Причина катастрофы пока не установлена, ранее предполагалось, что одной из причин трагедии являлись проблемы с датчиками скорости, передают Вести.ру.