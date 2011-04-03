Американский пастор сжег Коран, а афганцы в ответ – чучело Обамы

В нескольких городах Афганистана третий день продолжаются акции протеста против сожжения копии Корана американским пастором Терри Джонсом.

В Джелалабаде в демонстрации принимают участие около 1000 человек. Они заблокировали главное шоссе в городе, требуя вывода американских войск с территории страны и сожгли чучело президента США Барака Обамы, передает Associated Press.

Похожие протесты проходят в центральной провинции Парван. Здесь более тысячи человек блокировали дорогу. По сообщению шефа местной полиции Шер Ахмада Маладани, протестующие ведут себя спокойно.

В митинге в Кандагаре, участвуют несколько сотен человек. в воскресенье в ходе акций протеста погиб по меньшей мере один человек и ранены 16.

«Мы получаем сообщения о том, что демонстранты атакуют здание полиции, – передает корреспондент Al Jazeera Ашем Ахелбарра, – участники акции заявляют, что нападут на все офисы и военные базы ООН в Афганистане».

Американский пастор Терри Джонс сжег копию Корана 20 марта.

Пастор Терри Джонс тем временем готовит антиисламскую акцию у здания самой большой мечети в США.