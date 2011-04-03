Украинский военный корабль заберет из Ливии украинцев русских и белоруссов

Десантный корабль Военно-морских сил Украины "Константин Ольшанский" к следующим выходным доставит в Севастополь украинцев, белорусов и россиян, покинувших Ливию.

Корабль, который сейчас стоит на якоре, утром в понедельник, 4 апреля, примет на борт эвакуируемых в порту Триполи и направится на остов Мальта. Там он пополнит запасы топлива и воды и возьмет курс на Севастополь, сообщает Интерфакс.

В штабе ВМС Украины агентству подтвердили, что среди планируемых к эвакуации двухсот человек - граждане и других стран, желающие покинуть Ливию, в основном женщины и дети. Их высадят на Мальте.