Норвежские «зайцы» открыли фонд для оплаты штрафов

В норвежской столице участники фонда «Планка Осло» получают страховку, если контролеры на транспорте поймают их без билета.

Возглавляет фонд 26-летний норвежский студент Петер Слаатрем Титланд, глава движения планкеров – безбилетников.

«Я готов, что все вокруг станут называть меня обычным зайцем. Да хоть кем угодно», - говорит он. Титланд и его друзья протестуют против действующих в Осло - одних из самых высоких в мире - тарифов за пользование общественным транспортом: билет на метро здесь стоит около $4,50, рассказывает газета Ведомости.

Планкеры уверены: бесплатные метрополитен, автобусы, паромы не только упростят жизнь малоимущим, но и скорее убедят людей отказаться от вредных для экологии автомобилей. «Можете считать это акцией гражданского неповиновения. Мы вроде и не жульничаем, а скорее играем с системой», - добавляет Титланд.

В Осло, как и во многих других европейских городах, оплата общественного транспорта держится на доверии к пассажирам. Здесь редко встречаются турникеты, зато штрафы за безбилетный проезд достаточно высоки. Пойманные «зайцы» должны заплатить около 750 крон (примерно $135). Сумма для тех, кто не может расплатиться на месте, еще выше – 900 крон.

Штрафы, которые выписывают пойманным членам «Планка Осло», оплачиваются с банковского счета этой организации. На него все подписчики ежемесячно перечисляют взносы до 250 крон, а это в два с лишним раза дешевле месячного проездного билета.