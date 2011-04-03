США уходит из Ливии. НАТО остается

Вооружённые силы США закончили непосредственное участие в военной операции в Ливии, возлагая обязанности по завершению миссии на Великобританию, Францию и прочих союзников по НАТО, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.

С воскресенья ВВС США прекратили авиаудары по военным объектам ливийского лидера Муамара Каддафи. Американские эсминцы и подлодки, находящиеся у побережья Ливии в Средиземном море, прекратили с субботы запуск крылатых ракет "Томагавк".

Пентагон, однако, пока не отзывать корабли из зоны операции на случай, если остальным силам НАТО потребуется военная поддержка. Участие американских военных в операциях в Ливии отныне будет возможно только по предварительному запросу НАТО и после соответствующего одобрения в Вашингтоне, отмечает агентство.

Военная операция в Ливии обхошлась США за первые десять дней в сумму, превышающую 550 миллионов долларов, основная часть расходов связана с переброской войск в район боевых действий и со снабжением их боеприпасами и снаряжением.

В середине февраля в Ливии начались выступления с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муамара Каддафи, митинги переросли в вооруженное противостояние. Международные организации заявляли о тысячах жертв столкновений восставших с правительственными войсками, власти Ливии это отрицают.

Во избежание гражданской войны, СБ ООН 17 марта принял резолюцию, о введении песполетной зоны над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил приняли участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия и США.

В четверг, 31 марта, руководство кампанией в Ливии полностью перешло к НАТО. Целью операции Североатлантического альянса, получившей условное наименование "Объединенный защитник", является обеспечение эмбарго на поставки оружия, бесполетной зоны и защиты гражданского населения, напоминает РИА Новости.